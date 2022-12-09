ALES sınav sonuçları açıklandı: ALES sonuçları nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/3 sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç görüntüleme adresi üzerinden sonuçlarını kolayca görüntüleyebilecek.
20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)
– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)
– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.
Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.