ALES sınav ve başvuru takvimi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman?
2024'ün ilk ALES oturumunun geride kalması ile adaylar, bu yılki ikinci oturumun başvuru ve sınav tarihini sorgulamaya başladı. Öte yandan ÖSYM bu yılın ALES tarihlerini ilan etmişti. Peki, 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman?
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) tamamlanması ile bu yılki diğer ALES oturumlarının tarihleri merak ediliyor. ALES'e katılıp akademik hayata devam etmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin ilan ettiği tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, 2024-ALES/2 takvimi...