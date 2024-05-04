ALES sınav ve başvuru takvimi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman?

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) tamamlanması ile bu yılki diğer ALES oturumlarının tarihleri merak ediliyor. ALES'e katılıp akademik hayata devam etmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin ilan ettiği tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, 2024-ALES/2 takvimi...