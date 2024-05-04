ALES sınav ve başvuru takvimi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman?

2024'ün ilk ALES oturumunun geride kalması ile adaylar, bu yılki ikinci oturumun başvuru ve sınav tarihini sorgulamaya başladı. Öte yandan ÖSYM bu yılın ALES tarihlerini ilan etmişti. Peki, 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman?

ALES sınav ve başvuru takvimi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman? - 1

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) tamamlanması ile bu yılki diğer ALES oturumlarının tarihleri merak ediliyor. ALES'e katılıp akademik hayata devam etmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin ilan ettiği tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, 2024-ALES/2 takvimi...

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ALES sınav ve başvuru takvimi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman? - 2

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES sınav ve başvuru takvimi: 2024-ALES/2 başvuruları ne zaman? - 3

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?


ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.

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