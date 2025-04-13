ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 ALES/1 sınav bilgisi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) için geri sayım başladı. Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümü mezunlarının yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı ALES/1 sınavı 13 Nisan Pazar günü (bugün) yapılacak. Sınavın başlamasına saatler kala ALES hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?
2025 yılının ilk ALES sınavı bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınava katılım sağlayacak on binlerce aday, sınav öncesi son hazırlıklarını yapmaya başladı. Adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaçta biteceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 ALES/1 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?