ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 ALES/1 sınav bilgisi)

2025 yılının ilk ALES sınavı bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınava katılım sağlayacak on binlerce aday, sınav öncesi son hazırlıklarını yapmaya başladı. Adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaçta biteceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 ALES/1 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?