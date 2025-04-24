ALES sonuç günü: ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 hangi tarihte?

ÖSYM tarafından uygulanan ALES için sonuç bekleyişi sürüyor. Akademik kariyer planı yapan adaylar ALES/1 için 19-26 Şubat tarihlerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi ve 13 Nisan'da sınava katıldı. Gözle sonuçlarda. ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı...