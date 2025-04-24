ALES sonuç günü: ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 13 Nisan'da uygulandı ve sınava katılan adaylar sonuç tarihine yoğunlaştı. ÖSYM takvimine göre 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES sonuç günü: ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 hangi tarihte? - 1

ÖSYM tarafından uygulanan ALES için sonuç bekleyişi sürüyor. Akademik kariyer planı yapan adaylar ALES/1 için 19-26 Şubat tarihlerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi ve 13 Nisan'da sınava katıldı. Gözle sonuçlarda. ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı...

EĞİTİM HABERLERİ

ALES sonuç günü: ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 hangi tarihte? - 2

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 13 Nisan'da uygulandı. Adayların sonuçları ise 2 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyecek.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES sonuç günü: ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 hangi tarihte? - 3

ALES/2 NE ZAMAN?

Akademik kariyer için gerekli olan ALES'in ikinci uygulaması 6 Temmuz'da olacak. Başvurular 13-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

ALES sonuç günü: ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 hangi tarihte? - 4

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için başvurular 7-14 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 23 Kasım'da gerçekleşecek. Sonuçlar 12 Aralık günü ilan edilecek.

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