ALES sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuç duyurusu geldi. 28 Temmuz'da uygulanan ALES'in sonuçları belirlenen tarihten 1 gün önce ilan edildi. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama) - 1

2024 ALES/2 sınav sonuçları duyurusu için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Üniversite mezunu on binlerce kişinin katılım sağladığı ALES/2 sınavının sonuçları 15 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

ALES sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama) - 2

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SONUÇ EKRANI

ALES sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama) - 3

ALES/2  SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi

ALES sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama) - 4

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

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