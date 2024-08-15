ALES sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuç duyurusu geldi. 28 Temmuz'da uygulanan ALES'in sonuçları belirlenen tarihten 1 gün önce ilan edildi. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2024 ALES/2 sınav sonuçları duyurusu için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Üniversite mezunu on binlerce kişinin katılım sağladığı ALES/2 sınavının sonuçları 15 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.