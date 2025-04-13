ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-ALES/1 sonuç tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Sınav, 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde, 409 bina ve 6 bin 881 salonda uygulandı. ÖSYM şimdi yapacağı değerlendirme işleminin ardından sonuçları ilan edecek.