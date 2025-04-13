ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-ALES/1 sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) yapıldı. Bu yılın ilk ALES oturumunun geride kalması ile şimdi de sınavın sonuçları gündeme geldi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Sınav, 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde, 409 bina ve 6 bin 881 salonda uygulandı. ÖSYM şimdi yapacağı değerlendirme işleminin ardından sonuçları ilan edecek.