ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-ALES/1 sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) yapıldı. Bu yılın ilk ALES oturumunun geride kalması ile şimdi de sınavın sonuçları gündeme geldi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-ALES/1 sonuç tarihi - 1

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Sınav, 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde, 409 bina ve 6 bin 881 salonda uygulandı. ÖSYM şimdi yapacağı değerlendirme işleminin ardından sonuçları ilan edecek.

EĞİTİM HABERLERİ

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-ALES/1 sonuç tarihi - 2

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-ALES/1 sonuçları, 2 Mayıs'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-ALES/1 sonuç tarihi - 3

ÖSYM CEVAP ANAHTARINI YAYIMLADI


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2025-ALES/1'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Nisan'da sona erecek.

DAHA FAZLA GÖSTER