ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuç tarihi

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı), Türkiye'de lisansüstü programlara başvuru ve akademik kadro alımlarında kullanılan merkezi bir sınavdır. ÖSYM tarafından yılda birkaç kez düzenlenir ve temel amacı, adayların akademik yetkinliklerini ölçmektir.



