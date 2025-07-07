ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuç tarihi
2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu olan ALES/2, 6 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve doktora başvurularında bulunmak isteyen adaylar ile akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi, sınav merkezlerinde ter döktü. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 6 Temmuz 2025 Pazar günü tamamlandı. Yaklaşık 100 bini aşkın adayın katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 25 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarına erişebilecek.