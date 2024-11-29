ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2024 ALES/3 sonuç tarihi)

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.