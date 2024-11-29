ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2024 ALES/3 sonuç tarihi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 17 Kasım tarihinde yapılan yılın son ALES sınavının ardından, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2024 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 ALES/3 sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olan ALES puanıyla birlikte, adaylar yüksek lisans yapabiliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında ALES sonuçları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.