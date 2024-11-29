ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2024 ALES/3 sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 17 Kasım tarihinde yapılan yılın son ALES sınavının ardından, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2024 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2024 ALES/3 sonuç tarihi) - 1

2024 ALES/3 sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olan ALES puanıyla birlikte, adaylar yüksek lisans yapabiliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında ALES sonuçları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2024 ALES/3 sonuç tarihi) - 2

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2024 ALES/3 sonuç tarihi) - 3

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi (2024 ALES/3 sonuç tarihi) - 4

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

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