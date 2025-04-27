ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ALES sonuçları, akademik kariyer planlayan binlerce kişi için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi) - 1

2025 ALES/1 sonuçları için geri sayım başladı. 13 Nisan'da ÖSYM tarafından yapılan yılın ilk ALES sınavı sonrasında adaylar sonuçları ve alacakları puanları merak ediyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi) - 2

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi) - 3

2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, yılın ilk ALES oturumu bugün gerçekleşti.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER