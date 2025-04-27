ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ALES sonuçları, akademik kariyer planlayan binlerce kişi için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 ALES/1 sonuçları için geri sayım başladı. 13 Nisan'da ÖSYM tarafından yapılan yılın ilk ALES sınavı sonrasında adaylar sonuçları ve alacakları puanları merak ediyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?