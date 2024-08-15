ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları için geri sayım başladı. 28 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yılın ikinci ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte, yüksek lisans hakkı kazanıp kazanamadığını merak eden adaylar gözlerini sonuç sayfasına çevirdi. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2024 ALES/2 sınav sonuçları duyurusu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Üniversite mezunu on binlerce kişinin katılım sağladığı ALES/2 sınavının sonuçları için ÖSYM yayımladığı takvimle sonuç tarihini açıklamıştı. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?