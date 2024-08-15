ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları için geri sayım başladı. 28 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yılın ikinci ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte, yüksek lisans hakkı kazanıp kazanamadığını merak eden adaylar gözlerini sonuç sayfasına çevirdi. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama) - 1

2024 ALES/2 sınav sonuçları duyurusu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Üniversite mezunu on binlerce kişinin katılım sağladığı ALES/2 sınavının sonuçları için ÖSYM yayımladığı takvimle sonuç tarihini açıklamıştı. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama) - 2

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında, yılın ikinci ALES sınavı sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama) - 3

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama) - 4

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER