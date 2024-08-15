ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama)

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında, yılın ikinci ALES sınavı sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.