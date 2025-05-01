ALES sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.



ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.



Bu doğrultuda 2025 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.