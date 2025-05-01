ALES sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları için artık saatler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan'da yapılan yılın ilk ALES oturumu sonrasında gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Yayımlanan takvimle birlikte ALES sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALES sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı - 1

2025 ALES/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yüksek lisans yapabilmek sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. ÖSYM'ye göre ALES sonuçları yarın erişime açılacak. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı.

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ALES sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı - 2

2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, yılın ilk ALES oturumu 13 Nisan'da gerçekleşti.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak. Sonuçları saat 10.00 itibarıyla duyurulması bekleniyor.

ALES sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı - 3

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı - 4

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2025 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.

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