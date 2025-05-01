ALES sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları için artık saatler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan'da yapılan yılın ilk ALES oturumu sonrasında gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Yayımlanan takvimle birlikte ALES sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 ALES/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yüksek lisans yapabilmek sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. ÖSYM'ye göre ALES sonuçları yarın erişime açılacak. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı.