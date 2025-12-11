ALES sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES/3 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
11.12.2025 13:48
NTV - Haber Merkezi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Kasım'da tamamlanan yılın son ALES sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 ALES/3 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı.
2025 ALES/3 sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürmeye devam ediyor. 4 yıllık üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladıkları ALES/3 sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle belli oldu. Peki, ALES/3 sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık Cuma günü “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden açıklanacak. Sonuçların saat 11.00'da açıklanması bekleniyor.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. 2025 ALES/3 sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden açıklanacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşacak.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)
– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)
– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.
