ALES soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: ÖSYM ALES sözel-sayısal cevap anahtarı yayımlandı
23.11.2025 12:04
Son Güncelleme: 23.11.2025 13:45
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) soruları ve cevap anahtarı son dakika erişime açıldı. Sınava katılan on binlerce öğrenci, sözel ve sayısal olarak soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntüleyebiliyor. ALES soru ve cevap anahtarı ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Cevap kitapçıklarıyla birlikte adayların puan hesaplamaları da başladı. Peki, ALES soruları ve cevapları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM ALES soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.
2025 ALES/3 soru ve cevap anahtarı, sınava katılım sağlayan on binlerce yüksek lisans adayının gündeminde yer alıyor. 163 bin 999 adayın katılımıyla yapılan sınavın tamamlanması sonrasında, gözler soru ve cevaplarına çevrildi. Adaylar ALES/3 soru ve cevaplarının yayımlanmasıyla birlikte puan hesaplaması da yapabilecek. İşte ALES soru ve cevapları sorgulama ekranı.
2025 ALES/3 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
ALES/3 soru ve cevap anahtarı, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM'nin resmi adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2025 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 3 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)
– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)
– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.
