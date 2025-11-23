ALES soruları ve cevapları 2025 sorgulama ekranı: ÖSYM ALES sözel-sayısal cevap anahtarı yayımlandı mı?
23.11.2025 12:04
Tuğba Öztürk
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) soruları ve cevapları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 23 Kasım'da gerçekleştirilen yılın son ALES sınavı saat 12.45'te sona erecek. ALES/3 sınavını tamamlayan ve cevapladıkları soruların doğru yanıtlarını merak eden adaylar, ALES/3 soru ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2025 ALES ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
2025 ALES/3 soru ve cevap anahtarı, sınava katılım sağlayan on binlerce yüksek lisans adayının gündeminde yer alıyor. 163 bin 999 adayın katılımıyla yapılan sınav sonrasında, gözler soruların doğru yanıtlarını kontrol etmede olacak. Adaylar ALES/3 soru ve cevaplarının yayımlanmasıyla birlikte puan hesaplaması da yapabilecek. Peki, 2025 ALES ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
2025 ALES/3 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
ALES/3 soru ve cevap anahtarı, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM'nin resmi adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak.
Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilecek.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)
– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)
– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.
Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.