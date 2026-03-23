ALES/1 başvuru takvimi 2026: ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

23.03.2026 12:15

NTV - Haber Merkezi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) başvuruları için geri sayım başladı. 4 yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES sınavı için başvuru dönemi yaklaştı. Peki, 2026 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

ALES/1 başvuru takvimi 2026: ALES başvuruları ne zaman yapılacak?
2026 ALES başvuruları için tarih araştırmaları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan 2026 yılının ilk sınavıyla birlikte, 4 yıllık üniversite mezunları yüksek lisans yapmaya hak kazanacak. Peki, ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

2026 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN? 1
2026 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında ALES başvuruları için tarih belli oldu.

 

Buna göre; 2026 ALES/1 başvuruları bu yıl 25 Mart'ta AİS üzerinden erişime açılacak.

2026 ALES SINAV TARİHİ 2
2026 ALES SINAV TARİHİ

ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Pazar günü yapılacak olan sınav, saat 10.15'te başlayacak.