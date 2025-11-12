ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama osym.gov.tr | ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Akademik kariyer hedefi olanlar 23 Kasım’da düzenlenecek ALES/3 oturumuna katılacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar ise sınav giriş belgesine odaklandı. ALES sınav giriş belgesi osym.ais.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sınav günü geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. Peki ALES/3 sınav giriş belgesi açıklandı mı?
ALES sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav günü adayın yanında bulundurmamaması gereken eşyalarda sınav giriş belgesinde yer alacak.
ALES sınav giriş belgesi renkli veya renksiz çıktı olarak alınabilecek. Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. ALES sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih belli oldu. Peki ALES/3 sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 23 Kasım’da düzenlenecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği sınavlarda sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün öncesi erişime açılıyor. ALES sınav giriş belgeleri 13 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak.
SINAVA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT
ALES sınav giriş belgesi, sınav günü adayların yanında olacak. ALES sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. ALES sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı ve sınavda uyması gereken kurallar yer alacak.
ALES SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmaktadır.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel alandan toplam 100 soru sorulur. Sınav süresi toplam 2.5 saat (150 dakika) olarak belirlenmiştir.
Akademik kariyer hedefi olan adayların katıldığı ALES'in puanı açıklandıktan sonraki 5 yıl boyunca geçerlidir.