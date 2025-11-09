ALES/3 sınav giriş yerleri 2025: ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, 23 Kasım'da yapılacak yılın son ALES sınavı öncesinde araştırılmaya başladı. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapabilmeleri için katılım sağlayacakları ALES/3 öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulu ve salon bilgisini merak ediyor. Peki, 2025 ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?