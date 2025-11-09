ALES/3 sınav giriş yerleri 2025: ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
09.11.2025 08:43
Deniz Ogan
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, 23 Kasım'da yapılacak yılın son ALES sınavı öncesinde araştırılmaya başladı. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapabilmeleri için katılım sağlayacakları ALES/3 öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulu ve salon bilgisini merak ediyor. Peki, 2025 ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 ALES/3 sınav giriş belgeleri için geri sayım başladı. 23 Kasım'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan yılın son ALES sınavı öncesinde adaylar son hazırlıklarını tamamlıyor. Peki, 2025 ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sene başında yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında, yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.
Buna göre; ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü yapılacak.
ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2025 ALES/3 sınavının 23 Kasım'da yapılacak olmasının ardından gözler artık başvurularını tamamlayan ve sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adayların beklediği tarihe çevrildi.
ALES/3 sınav yerleri genellikle ALES sınavından 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılıyor.
Buna göre; ALES/3 sınav giriş yerlerinin 10-15 Kasım tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.