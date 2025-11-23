ALES/3 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM ALES/3 başlama saati ve süresi)
23.11.2025 09:12
Tuğba Öztürk
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) için artık dakikalar kaldı. Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adayların yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacağı ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Peki, ALES/3 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 23 Kasım Pazar günü saat 10.15'de yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Söz konusu sınavın sonuçları ise 12 Aralık'ta açıklanacak.
ALES/3 KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.
163 BİN ADAY SINAVA GİRECEK
2025-ALES/3, 163 bin 999 adayın katılımıyla 23 Kasım'da yapılacak.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 407 bina ve 6 bin 460 salon kullanılacak.