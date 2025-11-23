ALES/3 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM ALES/3 başlama saati ve süresi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) için artık dakikalar kaldı. Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adayların yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacağı ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Peki, ALES/3 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?