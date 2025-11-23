ALES/3 sonuç tarihi 2025: ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
23.11.2025 11:38
Tuğba Öztürk
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) sonuçları, yılın son ALES sınavının bugün yapılacak olması nedeniyle gündeme geldi. 4 yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladıkları ALES/3 bugün saat 10.15 itibarıyla başladı. Gözler ise sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 ALES/3 sonuçları için geri sayım başladı. Her yıl, yıl da 3 kez uygulanan ALES sınavının sonuncusu bugün ÖSYM tarafından gerçekleşiyor. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte ise gözler ALES/3 sonuç tarihinde olacak. Peki, 2025 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık'ta “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden açıklanacak.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. 2025 ALES/3 sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden açıklanacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşacak.