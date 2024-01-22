anadolu.edu.tr AÖF soru ve cevap anahtarı görüntüleme: AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF final sınavlarının sona ermesi ile öğrencilerin cevap anahtarı araştırması başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF final sınavlarının cevap anahtarları için bekleyişe başladı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyurular takip ediliyor. Peki, AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

anadolu.edu.tr AÖF soru ve cevap anahtarı görüntüleme: AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının cevap anahtarlarına dair araştırmalar sürüyor. Güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri şimdi sorulara ve doğru yanıtlara odaklandı. İşte, anadolu.edu.tr AÖF soru ve cevap anahtarı görüntüleme ekranından son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

anadolu.edu.tr AÖF soru ve cevap anahtarı görüntüleme: AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? - 2

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

anadolu.edu.tr AÖF soru ve cevap anahtarı görüntüleme: AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? - 3

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav soruları ve cevapları için tarih bilgisi verilmedi.

Ancak güz dönemi final soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

AÖF cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranı ile görüntülenebilecek.

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