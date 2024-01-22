anadolu.edu.tr AÖF soru ve cevap anahtarı görüntüleme: AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav soruları ve cevapları için tarih bilgisi verilmedi.



Ancak güz dönemi final soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.



AÖF cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranı ile görüntülenebilecek.