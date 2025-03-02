Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Takvim doğrultusunda Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat günü başlayıp 27 Şubat tarihinde sona erdi. Kayıt yenileme süreci ardından gözler sınavlara çevrildi. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 yılı bahar dönemi kayıt süreci geride kaldı. Kayıt sürecini tamamlayan öğrenciler, sınav tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi akademik takvimle bahar dönemi sınavlarının tarihleri duyuruldu.