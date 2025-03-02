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Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Takvim doğrultusunda Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat günü başlayıp 27 Şubat tarihinde sona erdi. Kayıt yenileme süreci ardından gözler sınavlara çevrildi. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 yılı bahar dönemi kayıt süreci geride kaldı. Kayıt sürecini tamamlayan öğrenciler, sınav tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi akademik takvimle bahar dönemi sınavlarının tarihleri duyuruldu.

EĞİTİM HABERLERİ

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? - 2

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? - 3

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? - 4

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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