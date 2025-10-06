Anadolu Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme başvuru süreci başladı: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, iki aşamadan oluşuyor: ders seçimi ve harç ücretinin ödenmesi. İşlemler şu şekilde yapılıyor:



1. Ders seçimi işlemi



Öğrenciler, https://aof.anadolu.edu.tr

adresindeki “Öğrenci Otomasyonu” sistemine e-Devlet şifresi veya öğrenci girişi ile giriş yapar.



“Kayıt Yenileme” sekmesinden, o döneme ait açılan dersler arasından almak istedikleri dersleri seçerler.



Ders seçimi tamamlandıktan sonra sistem, seçilen derslere göre ödenmesi gereken katkı payı veya öğrenim ücretini otomatik olarak hesaplar.





