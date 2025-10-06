Anadolu Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme başvuru süreci başladı: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Belirlenen takvim doğrultusunda AÖF kayıt yenileme başvuru süreci 6 Ekim Pazartesi günü başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi günü itibariyle başladı. Kayıt yenileme süreci 17 Ekim 2025 Cuma tarihine kadar devam edecek.