Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi 2025-26: AÖF vize ve final sınavları ne zaman?

Açıköğretim öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ardından derslerine başlıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF de takvime göre, bir eğitim yılı içinde vizeler, finaller ve yaz okulu sınavı ile beraber beş sınav gerçekleşecek. Yaz okulu 29 Haziran'da başlayacak.