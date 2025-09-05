Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi 2025-26: AÖF vize ve final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları ardından öğrenciler sınav takvimini beklemeye koyuldu. AÖF güz dönemi 6 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri ile başlıyor. Bahar dönemi kayıt yenilemeleri ise 2 - 13 Şubat tarihleri arasında olacak. AÖF'e yeni kayıt olan ya da eğitimini sürdüren öğrenciler güz ve bahar dönemi sınav tarihlerini takvimden takip ediyor. İşte, AÖF vize ve final sınav günleri...

Açıköğretim öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ardından derslerine başlıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF de takvime göre, bir eğitim yılı içinde vizeler, finaller ve yaz okulu sınavı ile beraber beş sınav gerçekleşecek. Yaz okulu 29 Haziran'da başlayacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ 

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize/ara sınavı 6-7 Aralık günlerinde, dönem sonu sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bahar döneminde ise ara sınav 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs 2026'ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavı da 22 Ağustos günü yapılacak.

Adaylara sınavlarda her ders için 20 soru soruluyor ve 30 dakika süre veriliyor. Sınavların sabah oturumu saat 09:30'da, öğleden sonra ise 14:00'te uygulanıyor.

Sınav giriş belgeleri, sınavdan 1 hafta önce adaylarla paylaşılıyor.

Sınav sonuçları, sınavdan yaklaşık olarak 15 gün içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden duyuruluyor.

