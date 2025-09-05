Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi 2025-26: AÖF vize ve final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları ardından öğrenciler sınav takvimini beklemeye koyuldu. AÖF güz dönemi 6 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri ile başlıyor. Bahar dönemi kayıt yenilemeleri ise 2 - 13 Şubat tarihleri arasında olacak. AÖF'e yeni kayıt olan ya da eğitimini sürdüren öğrenciler güz ve bahar dönemi sınav tarihlerini takvimden takip ediyor. İşte, AÖF vize ve final sınav günleri...
Açıköğretim öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ardından derslerine başlıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF de takvime göre, bir eğitim yılı içinde vizeler, finaller ve yaz okulu sınavı ile beraber beş sınav gerçekleşecek. Yaz okulu 29 Haziran'da başlayacak.