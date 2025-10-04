Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Akademik takvime göre kayıt yenileme (ekle-sil) işlemleri önümüzedeki hafta itibariyle başlayacak. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, bitecek? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? - 1

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? - 2

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? - 3

KAYIT YENİLEME DUYURUSU

Üniversite'den yapılan açıklamada; "Bu duyuru Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerini kapsamaktadır.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Kayıt yenileme işlemleri;

06 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp,
17 Ekim 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? - 4

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2025 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? - 5

17 Ekim 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarından farklı olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir.

Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız.

Kayıt yenileme ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER