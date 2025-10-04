Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Akademik takvime göre kayıt yenileme (ekle-sil) işlemleri önümüzedeki hafta itibariyle başlayacak. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, bitecek? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.