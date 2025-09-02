Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Adaylar, Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin sonuç ekranından ulaşabilecek.

Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı - 1

Anadolu Üniversitesi tarafından akademik takvim çerçevesinde yürütülen program doğrultusunda Temel Eğitim Antrenörlük sınavı 24 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları 2 Eylül 2024 tarihinde ilan edidi.

EĞİTİM HABERLERİ

Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı - 2

SINAV SONUÇ DUYURUSU 

Yapılan açıklamada; "24 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen GSB ANTRENÖR TEMEL EĞİTİMİ E-SERTİFİKA SINAVI sonuçları yayınlanmış olup, itiraz girişleri aktif edilmiştir. 04 Eylül 2025 23:59'a kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden girişler yapılabilir." denidi.

Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı - 3

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Sınavda herbir modülde 20’şer soru olmak üzere toplam 100 çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavda her bir modülde 100 tam puan üzerinden 60 puan alması gerekmektedir. Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” http://esertifika.anadolu.edu.tr/ adresinde yayınlanarak e-posta ve SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı - 4

Başarılı olan katılımcılar 4 yıl boyunca Federasyonların aynı kademe ve daha alt kademedeki açmış olduğu uygulama eğitimi ve sınavına başvurabilirler. Başarısız olan katılımcılar ise 2 yıl içerisinde e- Devlet Kapısı / GSB / Spor Bilgi Sistemi/ Spor Elemanı / Bütünleme Başvurusunu yaparak programa yeniden katılabilirler. 2 yıl içerisinde ilgili modülden başarısız olan katılımcıların temel eğitim ile ilişiği kesilir. Sınav sonuçları ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER