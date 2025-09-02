Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Adaylar, Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin sonuç ekranından ulaşabilecek.
Anadolu Üniversitesi tarafından akademik takvim çerçevesinde yürütülen program doğrultusunda Temel Eğitim Antrenörlük sınavı 24 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları 2 Eylül 2024 tarihinde ilan edidi.