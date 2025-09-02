Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı

Başarılı olan katılımcılar 4 yıl boyunca Federasyonların aynı kademe ve daha alt kademedeki açmış olduğu uygulama eğitimi ve sınavına başvurabilirler. Başarısız olan katılımcılar ise 2 yıl içerisinde e- Devlet Kapısı / GSB / Spor Bilgi Sistemi/ Spor Elemanı / Bütünleme Başvurusunu yaparak programa yeniden katılabilirler. 2 yıl içerisinde ilgili modülden başarısız olan katılımcıların temel eğitim ile ilişiği kesilir. Sınav sonuçları ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir.