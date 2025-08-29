Anadolu Vakfı başvuru tarihleri ve şartları: 2025 Anadolu Vakfı bursu ne kadar?

Anadolu Vakfı tarafından her sene yükseköğrenim öğrencilerine belirli tutarlarda burs ödemesi yapılıyor. Başvurular eğitim yılı başlangıcından hemen önce alınmaya başlıyor. Anadolu Vakfı bursu için müracaatlar basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden alınır. Değerlendirme ise öğrencinin akademik başarısı ve gelir durumu dikkate alınarak yapılır. Bursa, yükseköğrenimin her sınıfında okuyan öğrenciler başvurabiliyor. 2025 Anadolu Vakfı bursu için başvuru detayları...

Burs veren kurumlar ve başvuru tarihleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında yükseköğretime kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ana gündeminde. Anadolu Vakfı da karşılıksız burs veren kurumlar arasında. Vakfın burs programına başvurular 1 Eylül'de başlıyor. T.C. vatandaşı olan, maddi desteğe ihtiyaç duyan, devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan öğrenciler Anadolu Vakfı'ndan burs alabilir.

ANADOLU VAKFI BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

Anadolu Vakfı 2025-2026 dönemiiçin burs başvuruları 1 Eylül'de başlıyor. Süreç 30 Eylül'de son buluyor. Başvurular https://basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden alınıyor.

Anadolu Vakfı bursuna her sınıftan öğrenci başvurabilir ancak öncelik hazırlık ve 1. sınıflara verilir. Öte yandan Anadolu Vakfı bursu ile beraber farklı burs seçeneklerine de başvuru yapılmasında sakınca yoktur.

Değerlendirmede akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınır, ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla görüşmeler düzenlenir. Böylece burs hakkı kazanan isimler belirlenir.

Burs sonuçları Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tr adresinden ilan ediliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
Akademik başarı gösteren ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri,
Yurt içindeki devlet üniversitelerinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde tam zamanlı lisans programına kayıtlı olan öğrenciler bursa başvurabilir.

ANADOLU VAKFI BURSU NE KADAR, NE ZAMAN ÖDENİR?

Geçtiğimiz sene Anadolu Vakfı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de okuyan öğrencilere sağlanan burs 5.500 TL idi. Diğer iller için se 4.50 TL burs ödemesi yapılıyordu. Bu sene için henüz güncel tutar paylaşılmadı.

Burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları arasında, toplamda 9 ay yapılıyor. İlk ödeme ise ocak ayında yapılıyor.

