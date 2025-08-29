Anadolu Vakfı başvuru tarihleri ve şartları: 2025 Anadolu Vakfı bursu ne kadar?

ANADOLU VAKFI BURSU NE KADAR, NE ZAMAN ÖDENİR?

Geçtiğimiz sene Anadolu Vakfı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de okuyan öğrencilere sağlanan burs 5.500 TL idi. Diğer iller için se 4.50 TL burs ödemesi yapılıyordu. Bu sene için henüz güncel tutar paylaşılmadı.



Burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları arasında, toplamda 9 ay yapılıyor. İlk ödeme ise ocak ayında yapılıyor.



