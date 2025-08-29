Anadolu Vakfı başvuru tarihleri ve şartları: 2025 Anadolu Vakfı bursu ne kadar?
Anadolu Vakfı tarafından her sene yükseköğrenim öğrencilerine belirli tutarlarda burs ödemesi yapılıyor. Başvurular eğitim yılı başlangıcından hemen önce alınmaya başlıyor. Anadolu Vakfı bursu için müracaatlar basvuru.anadoluvakfi.org.tr/giris adresi üzerinden alınır. Değerlendirme ise öğrencinin akademik başarısı ve gelir durumu dikkate alınarak yapılır. Bursa, yükseköğrenimin her sınıfında okuyan öğrenciler başvurabiliyor. 2025 Anadolu Vakfı bursu için başvuru detayları...
Burs veren kurumlar ve başvuru tarihleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında yükseköğretime kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ana gündeminde. Anadolu Vakfı da karşılıksız burs veren kurumlar arasında. Vakfın burs programına başvurular 1 Eylül'de başlıyor. T.C. vatandaşı olan, maddi desteğe ihtiyaç duyan, devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan öğrenciler Anadolu Vakfı'ndan burs alabilir.