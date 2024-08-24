Anaokulları, 1. ve 5. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2024 okul açılış tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı uygulama takvimini paylaştı. Buna göre uyum haftası kapsamında ana sınıfı (okul öncesi) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bir hafta erken başlayacak. Peki, anaokulları, 1. ve 5. sınıflar ne zaman açılacak?
Anaokulu başlangıç tarihi, yeni eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla araştırılıyor. 2024-2025 yılı okulların açılış tarihine az bir zaman kala anaokulu eğitim tarihleri de merak ediliyor. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler eğitim ve öğretim hayatına adım atacak.