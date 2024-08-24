Anaokulları, 1. ve 5. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2024 okul açılış tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı uygulama takvimini paylaştı. Buna göre uyum haftası kapsamında ana sınıfı (okul öncesi) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bir hafta erken başlayacak. Peki, anaokulları, 1. ve 5. sınıflar ne zaman açılacak?

Anaokulları, 1. ve 5. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2024 okul açılış tarihi - 1

Anaokulu başlangıç tarihi, yeni eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla araştırılıyor. 2024-2025 yılı okulların açılış tarihine az bir zaman kala anaokulu eğitim tarihleri de merak ediliyor. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler eğitim ve öğretim hayatına adım atacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Anaokulları, 1. ve 5. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2024 okul açılış tarihi - 2

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 

MEB tarafından paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Anaokulları, 1. ve 5. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2024 okul açılış tarihi - 3

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 9 Eylül'de çalacağını açıkladı.

DAHA FAZLA GÖSTER