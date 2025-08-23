Anaokulları açılış tarihi: Uyum haftası takvimi belli oldu

Anaokullarında yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, minik öğrenciler için uyum haftası tarihleri belli oldu. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri, belirlenen tarihlerde okula başlayarak öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışacak.

Uyum haftası boyunca çocukların okula alışması, okul ortamına uyum sağlaması ve ailelerin kaygılarının azaltılması hedefleniyor. Dersler daha kısa süreli olacak ve öğrenciler oyun temelli etkinliklerle eğitim hayatına adım atacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala aileler ve öğrenciler hazırlıklarını tamamlarken, okullarda da son düzenlemeler yapılıyor. Böylece 2025-2026 eğitim öğretim yılı, minik öğrencilerin uyum haftasıyla birlikte resmen başlamış olacak.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu takvim doğrultusunda veliler ve okullar, mini öğrencilerin keyifli ve destekleyici bir başlangıç yapabilmesi için gerekli hazırlıkları zamanında yapabilir.

