Anaokulları açılış tarihi: Uyum haftası takvimi belli oldu
Anaokullarında yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, minik öğrenciler için uyum haftası tarihleri belli oldu. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri, belirlenen tarihlerde okula başlayarak öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışacak.
Uyum haftası boyunca çocukların okula alışması, okul ortamına uyum sağlaması ve ailelerin kaygılarının azaltılması hedefleniyor. Dersler daha kısa süreli olacak ve öğrenciler oyun temelli etkinliklerle eğitim hayatına adım atacak.