Anaokulları ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı o tarih

Eylül ayına kısa bir zaman kala okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle ilk kez okula başlayan anasınıfı öğrencilerinin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan "uyum haftası" kapsamında okullara erkenden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. İşte, yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı o tarih...