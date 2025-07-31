Anaokulları ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca veli ve öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul açılış ve uyum haftası takvimini yayımladı. Özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler için büyük önem taşıyan uyum haftası tarihleri netleşti. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için planlanan uyum süreci, yeni döneme daha kolay adapte olmalarını hedefliyor. Peki, anaokulları ne zaman açılacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimle birlikte uyum haftası tarihleri de paylaşıldı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Peki, anaokulları ne zaman açılacak?