Anaokulları ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca veli ve öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul açılış ve uyum haftası takvimini yayımladı. Özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler için büyük önem taşıyan uyum haftası tarihleri netleşti. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için planlanan uyum süreci, yeni döneme daha kolay adapte olmalarını hedefliyor. Peki, anaokulları ne zaman açılacak?

Anaokulları ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimle birlikte uyum haftası tarihleri de paylaşıldı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Peki, anaokulları ne zaman açılacak?

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Anaokulları ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri - 2

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek. Uyum haftası, okula yeni başlayacak öğrencilerin (özellikle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf) okul ortamına alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla eğitim öğretim yılının başlamasından bir hafta önce uygulanan özel bir dönemdir.


Anaokulları ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri - 3

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

Anaokulları ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri - 4

ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

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