Anaokulları ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimle birlikte uyum haftası tarihleri de paylaşıldı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Peki, anaokulları ne zaman açılacak?