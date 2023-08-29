Anaokulları ne zaman başlıyor? 1. sınıflar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 okulların açılış tarihi

MEB geçtiğimiz yıllarda uyum süreci adında, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında anaokulu olarak bilinen okul öncesi sınıflarının ne zaman eğitime başlayacağı merak konusu oldu. İşte, yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı o tarih...