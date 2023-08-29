Anaokulları ne zaman başlıyor? 1. sınıflar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 okulların açılış tarihi
Ağustos ayının son günlerinde Eylül'ün başlamasına kısa bir zaman kala okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle ilk kez okula başlayan anasınıfı öğrencilerinin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan "uyum haftası" kapsamında okullara erkenden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, anaokulları ne zaman başlıyor? 1. sınıflar ne zaman açılacak?
MEB geçtiğimiz yıllarda uyum süreci adında, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında anaokulu olarak bilinen okul öncesi sınıflarının ne zaman eğitime başlayacağı merak konusu oldu. İşte, yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı o tarih...