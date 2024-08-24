Anaokulu 1.sınıflar ne zaman açılacak? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi uyum haftası tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okulların açılmasına kısa süre kala gözler uyum haftası tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 eğitim öğretim takviminde ilkokul 1.sınıf ve anaokullarının okula başlayacağı tarihi duyurdu. Anaokulu 1.sınıflar ne zaman açılacak? İşte 2024 2025 eğitim öğretim dönemi uyum haftası tarihleri...

Anaokulu 1.sınıflar ne zaman açılacak? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi uyum haftası tarihleri - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle, okulların açılış tarihi ve uyum haftası detayları netleşti. Öğrenciler ve aileler, yeni dönemin başlangıç tarihlerini araştırıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Anaokulu 1.sınıflar ne zaman açılacak? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi uyum haftası tarihleri - 2

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Anaokulu 1.sınıflar ne zaman açılacak? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi uyum haftası tarihleri - 3

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Anaokulu 1.sınıflar ne zaman açılacak? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi uyum haftası tarihleri - 4

İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Diğer sınıflar için ise birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak. 2024 2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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