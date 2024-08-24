Anaokulu 1.sınıflar ne zaman açılacak? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi uyum haftası tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okulların açılmasına kısa süre kala gözler uyum haftası tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 eğitim öğretim takviminde ilkokul 1.sınıf ve anaokullarının okula başlayacağı tarihi duyurdu. Anaokulu 1.sınıflar ne zaman açılacak? İşte 2024 2025 eğitim öğretim dönemi uyum haftası tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle, okulların açılış tarihi ve uyum haftası detayları netleşti. Öğrenciler ve aileler, yeni dönemin başlangıç tarihlerini araştırıyor.