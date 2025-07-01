Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 MEB anaokulu kayıt takvimi ve gerekli belgeler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için anaokulu veya anasınıfı kayıt sürecine ilişkin ayrıntıları duyurdu. Okul öncesi eğitime başlayacak çocukların velileri ise “Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte 2025 yılı anaokulu kayıt takvimi.
Anaokulu ve okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasına göre belli oldu. Peki, Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?