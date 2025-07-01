Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 MEB anaokulu kayıt takvimi ve gerekli belgeler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için anaokulu veya anasınıfı kayıt sürecine ilişkin ayrıntıları duyurdu. Okul öncesi eğitime başlayacak çocukların velileri ise “Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte 2025 yılı anaokulu kayıt takvimi.

Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 MEB anaokulu kayıt takvimi ve gerekli belgeler - 1

Anaokulu ve okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasına göre belli oldu. Peki, Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ

Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 MEB anaokulu kayıt takvimi ve gerekli belgeler - 2

ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

Buna göre; Anaokulu kayıtları 1 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla başlıyor.

Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 MEB anaokulu kayıt takvimi ve gerekli belgeler - 3

ANAOKULU KAYITLARINI KİMLER YAPTIRABİLİR?

Anaokulu ve anasınıfı kayıtları, çocuğun doğum tarihine göre otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden belirleniyor.

2025-2026 eğitim yılı için muhtemel yaş aralığı:

01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında doğan çocuklar.

Bu tarihler kesinleştiğinde, çocuğunuzun kayıt olup olamayacağını e-Okul üzerinden kontrol edebilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER