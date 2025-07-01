Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 MEB anaokulu kayıt takvimi ve gerekli belgeler

ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.



Buna göre; Anaokulu kayıtları 1 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla başlıyor.