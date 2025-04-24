AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi ara sınavları tamamlandı. AÖF sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Sınav sonuç ekranında adayların elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Ara sınav sonuçlarının ardından final sınavları Mayıs ayında düzenlenecek. Başarısız olan öğrenciler için yaz okulu sınavları yapılacak. Peki AÖF sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…