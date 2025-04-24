AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihinde düzenlendi. Sınavın ardından cevap anahtarı erişime açılırken adaylar sonuç takvimine odaklandı. Ara sınav sonuçları, dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinde bulunan Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişime açılacak. Peki AÖF sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama yöntemi…

AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi ara sınavları tamamlandı. AÖF sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Sınav sonuç ekranında adayların elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Ara sınav sonuçlarının ardından final sınavları Mayıs ayında düzenlenecek. Başarısız olan öğrenciler için yaz okulu sınavları yapılacak. Peki AÖF sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar…

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AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarına ilişkin bir takvim yayımlamadı. Açıköğretim sınav sonuçları genellikle 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF ara sınav sonuçları not ortalamasına %30 etki edecek. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise %70 etkili olacak. Sonuçların en geç Mayıs ayının ilk haftası paylaşılması bekleniyor.

AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

AÇIKÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ara sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.

Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.

AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav takvimini yayımladı. 19-20 Nisan’da yapılan ara sınavların ardından final sınavları ise ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek. Yaz okulu sınavları ise 16 Ağustos’ta düzenlenecek.

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