AÖF Bahar dönemi ara sınavları: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 bahar dönemi ara sınavlarına geri sayım başladı. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavlarına ilişkin takvim belli oldu. Peki, AÖF Bahar dönemi ara sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, bahar dönemi ara sınavlarına katılacak. Güz döneminin ardından bahar dönemine başlayan AÖF'lüler şimdi bu dönemin ilk sınavı olan vizelere odaklandı. İşte, AÖF vize sınavlarında son bilgiler...