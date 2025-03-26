AÖF Bahar dönemi ara sınavları: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, bahar dönemi ara sınavlarına katılacak. Güz döneminin ardından bahar dönemine başlayan AÖF'lüler şimdi bu dönemin ilk sınavı olan vizelere odaklandı. İşte, AÖF vize sınavlarında son bilgiler...