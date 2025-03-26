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AÖF Bahar dönemi ara sınavları: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 bahar dönemi ara sınavlarına geri sayım başladı. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavlarına ilişkin takvim belli oldu. Peki, AÖF Bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

AÖF Bahar dönemi ara sınavları: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, bahar dönemi ara sınavlarına katılacak. Güz döneminin ardından bahar dönemine başlayan AÖF'lüler şimdi bu dönemin ilk sınavı olan vizelere odaklandı. İşte, AÖF vize sınavlarında son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF Bahar dönemi ara sınavları: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? - 2

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025’te yapılacak.

AÖF Bahar dönemi ara sınavları: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? - 3

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Dönem sonu final sınavları ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek.

AÖF Bahar dönemi ara sınavları: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? - 4

YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yaz okulu sınavları da 16 Ağustos’ta yapılacak.

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