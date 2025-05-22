AÖF bahar dönemi final sınavları 2025: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre AÖF 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. AÖF final sınavları, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?