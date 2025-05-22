AÖF bahar dönemi final sınavları 2025: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2024-2025 bahar dönemi final sınavları yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen AÖF programlarında eğitim gören binlerce öğrenci, “AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

AÖF bahar dönemi final sınavları 2025: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? - 1

Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre AÖF 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. AÖF final sınavları, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

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AÖF bahar dönemi final sınavları 2025: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? - 2

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak. Sınava girecek adaylar için sınav giriş yerleri yayımlandı.

Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.

AÖF bahar dönemi final sınavları 2025: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? - 3

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terkedemez. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.

AÖF bahar dönemi final sınavları 2025: AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? - 4

2025 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Final sınavları: 24-25 Mayıs
Yaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025
Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos

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