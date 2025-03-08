AÖF bahar dönemi sınavları 2025 ne zaman yapılacak? Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri

ARA SINAVLAR %30 ETKİ EDECEK

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yönetilirken 30 dakika sınav süresi verilecek. Dönem sonu veya final sınavı olarak da bilinen sınavlar ise not ortalamasına %70 katkı yapacak. AÖF’te sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.