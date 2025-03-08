AÖF bahar dönemi sınavları 2025 ne zaman yapılacak? Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri
Anadolu Üniversitesi’nde iki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencileri, AÖF bahar dönemi sınav takvimine odaklandı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde öğrencilere bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu(final) sınavı uygulanacak. Bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan tarihinde yapılacak. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Açıköğretim sınav takvimi...
AÖF’te eğitim alan öğrenciler için yurtiçi ve yurtdışı programları sınav takvimi açıklandı. AÖF sınavları yüz yüze okul ortamında gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava katılacakları okulları sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılacak sınav giriş belgesiyle birlikte öğrenebilirler. Güz döneminde öğrencilere ara sınav ve dönem sonu sınavı uygulanacak. Dönem sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler, 16 Ağustos’ta yapılacak yaz okulu sınavına katılacak. İşte, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri…