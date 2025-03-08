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AÖF bahar dönemi sınavları 2025 ne zaman yapılacak? Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi’nde iki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencileri, AÖF bahar dönemi sınav takvimine odaklandı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde öğrencilere bahar döneminde ara sınav ve dönem sonu(final) sınavı uygulanacak. Bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan tarihinde yapılacak. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Açıköğretim sınav takvimi...

AÖF bahar dönemi sınavları 2025 ne zaman yapılacak? Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri - 1

AÖF’te eğitim alan öğrenciler için yurtiçi ve yurtdışı programları sınav takvimi açıklandı. AÖF sınavları yüz yüze okul ortamında gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava katılacakları okulları sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılacak sınav giriş belgesiyle birlikte öğrenebilirler. Güz döneminde öğrencilere ara sınav ve dönem sonu sınavı uygulanacak. Dönem sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler, 16 Ağustos’ta yapılacak yaz okulu sınavına katılacak. İşte, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri…

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF bahar dönemi sınavları 2025 ne zaman yapılacak? Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri - 2

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI 2025 NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025’te, dönem sonu final sınavları ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek. Güz ve dönem sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için yaz okulu sınavları 16 Ağustos’ta yapılacak.

AÖF bahar dönemi sınavları 2025 ne zaman yapılacak? Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri - 3

ARA SINAVLAR %30 ETKİ EDECEK

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yönetilirken 30 dakika sınav süresi verilecek.  Dönem sonu veya final sınavı olarak da bilinen sınavlar ise not ortalamasına %70 katkı yapacak. AÖF’te sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

AÖF bahar dönemi sınavları 2025 ne zaman yapılacak? Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri - 4

SINAV YERLERİ 1 HAFTA ÖNCE ERİŞİME AÇILIYOR

Açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze gerçekleştiriliyor.  Öğrencilerin sınav günlerinde geçerli kimlik belgesiyle birlikte fotoğraflı sınav giriş belgesini bulundurması zorunlu.

AÖF bahar dönemi sınavları 2025 ne zaman yapılacak? Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri - 5

AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranından erişime açılacak. Adaylar sınavdan 1 hafta önce sınav giriş belgelerini alabiliyor. 19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak vize sınav yerlerinin 12 Nisan’a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF bahar dönemi sınavları 2025 ne zaman yapılacak? Açıköğretim vize ve final sınav tarihleri - 6

AÖF sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarasıyla birlikte sınav kuralları yer alacak.

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