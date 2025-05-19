AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman? 2025 AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı sınav takvimine göre, AÖF 2025 bahar dönemi dönem sonu (final) sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Sınavlar her iki günde de sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak.