AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman? 2025 AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025 yılı bahar dönemi final sınavları yaklaşıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF final sınavları tarihi, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan akademik takvim doğrultusunda netleşti. Anadolu Üniversitesi tarafından sınava az bir zaman kala sınav giriş yerleri de yayımlandı. Peki, Peki, 2025 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman? 2025 AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu - 1

2024-2025 AÖF bahar dönemi final sınavlarının ne zaman uygulanacağı, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Final sınavlarının ardından sonuçların, sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman?

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AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman? 2025 AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu - 2

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı sınav takvimine göre, AÖF 2025 bahar dönemi dönem sonu (final) sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar her iki günde de sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacak.

AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman? 2025 AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu - 3

SINAVLAR ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

2025 AÖF final sınavları yüz yüze yapılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezlerinde, kimlik belgeleriyle birlikte sınavlara katılacak.

Sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden erişime açıldı.

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