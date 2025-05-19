AÖF dönem sonu final sınavları ne zaman? 2025 AÖF bahar dönemi sınav takvimi belli oldu
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025 yılı bahar dönemi final sınavları yaklaşıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF final sınavları tarihi, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan akademik takvim doğrultusunda netleşti. Anadolu Üniversitesi tarafından sınava az bir zaman kala sınav giriş yerleri de yayımlandı. Peki, Peki, 2025 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
2024-2025 AÖF bahar dönemi final sınavlarının ne zaman uygulanacağı, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Final sınavlarının ardından sonuçların, sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman?