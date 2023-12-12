AÖF dönem sonu sınavları ne zaman? İşte AÖF güz dönemi final sınav takvimi

AÖF final sınavı tarihi için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları hafta sonu düzenlendi. Şimdi ise dönem sonu sınavları olarak bilinen finallerin tarihi araştırma konusu oldu. İşte, AÖF final oturumuna dair bilgiler...