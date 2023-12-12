AÖF dönem sonu sınavları ne zaman? İşte AÖF güz dönemi final sınav takvimi
2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının geride kalması ile şimdi de dönem sonu yani final sınavlarının tarihi adayların gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?
AÖF final sınavı tarihi için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları hafta sonu düzenlendi. Şimdi ise dönem sonu sınavları olarak bilinen finallerin tarihi araştırma konusu oldu. İşte, AÖF final oturumuna dair bilgiler...