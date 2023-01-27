AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sonucu için gözler AÖS ekranında

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturumda gerçekleşen sınavın ardından AÖF final sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. AÖF sonuçları AÖS (Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistem) üzerinden ilan ediliyor. Peki, AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sonucu için gözler AÖS ekranında - 1

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda güz dönemi final sınavları ise 21 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapıldı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor.

AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sonucu için gözler AÖS ekranında - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz sınav dönemleri göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sonucu için gözler AÖS ekranında - 3

ARA VE FİNAL SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sonucu için gözler AÖS ekranında - 4

BAHAR SINAV TAKVİMİ

AÖF Bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023

AÖF Bahar dönemi final sınavı 27-28 Mayıs 2023

Yaz okulu sınavları 19 Ağustos

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