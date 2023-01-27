AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sonucu için gözler AÖS ekranında

ARA VE FİNAL SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.



Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.