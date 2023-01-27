AÖF sonuç tarihi belli oldu mu, final sonuçları ne zaman açıklanacak? Final sonucu için gözler AÖS ekranında

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda güz dönemi final sınavları ise 21 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapıldı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor.
AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz sınav dönemleri göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor.
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
AÖF Bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023
AÖF Bahar dönemi final sınavı 27-28 Mayıs 2023
Yaz okulu sınavları 19 Ağustos