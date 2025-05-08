AÖF final sınavı giriş yerleri 2025 : AÖF (Açıköğretim) sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

AÖF sınav giriş belgesiyle birlikte adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. AÖF sınav merkezi tercihlerini yapan adaylar ise sınav giriş belgesine odaklandı. Sınav gününde geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Ayrıca sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınavda uyması gereken kurallar ve fotoğrafı yer alacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav yerlerine ilişkin son bilgiler…