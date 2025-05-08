AÖF final sınavı giriş yerleri 2025 : AÖF (Açıköğretim) sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi tarafından vize sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla gözler final sınavlarına çevrildi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi dönem sonu (final) sınavları not ortalamasına %70 etki edecek. Üniversiteden yapılan açıklamada final sınavlarının 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Final sınavında başarısız olan öğrenciler için yaz okulu sınavları düzenlenecek. AÖF sınav giriş belgesi ise anadolu.edu.tr adresinden yayımlanacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…

AÖF final sınavı giriş yerleri 2025 : AÖF (Açıköğretim) sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? - 1

AÖF sınav giriş belgesiyle birlikte adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. AÖF sınav merkezi tercihlerini yapan adaylar ise sınav giriş belgesine odaklandı. Sınav gününde geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Ayrıca sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınavda uyması gereken kurallar ve fotoğrafı yer alacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav yerlerine ilişkin son bilgiler…

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF final sınavı giriş yerleri 2025 : AÖF (Açıköğretim) sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? - 2

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı dönem sonu (final) sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF sınav giriş belgesi ise en geç 14 Mayıs tarihine kadar anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

Adaylar öğrenci numarası ve şifresiyle birlikte sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. AÖF sınav giriş belgesi alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte sorgulanabilecek.

AÖF final sınavı giriş yerleri 2025 : AÖF (Açıköğretim) sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? - 3

Sınav günü adaylar renkli veya renksiz olarak sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. Türkiye genelinde AÖF sınavları 81 ilde gerçekleştirilirken adayların sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır olması gerekiyor.

AÖF dönem sonu final sınavları not ortalamasına yüzde 70 etki edecek. AÖF’te ders geçme notu alt sınırı 45 olacak. Vize ve final ortalaması 45’in altında olan öğrenciler yaz okulunda başarısız oldukları derslerin sınavına girebilecek.

AÖF final sınavı giriş yerleri 2025 : AÖF (Açıköğretim) sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? - 4

AÖF final sınavının sonuçları ise sınavın ardından 2 haftalık süreçte açıklanacak. AÖF yaz okulu sınavları 16 Ağustos’ta düzenlenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER