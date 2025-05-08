AÖF final sınavı giriş yerleri 2025 : AÖF (Açıköğretim) sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
Anadolu Üniversitesi tarafından vize sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla gözler final sınavlarına çevrildi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi dönem sonu (final) sınavları not ortalamasına %70 etki edecek. Üniversiteden yapılan açıklamada final sınavlarının 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Final sınavında başarısız olan öğrenciler için yaz okulu sınavları düzenlenecek. AÖF sınav giriş belgesi ise anadolu.edu.tr adresinden yayımlanacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…
AÖF sınav giriş belgesiyle birlikte adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. AÖF sınav merkezi tercihlerini yapan adaylar ise sınav giriş belgesine odaklandı. Sınav gününde geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Ayrıca sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınavda uyması gereken kurallar ve fotoğrafı yer alacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav yerlerine ilişkin son bilgiler…