AÖF final sınavı sonuçları açıklandı: AÖS AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Her ders için 20 soru sorulan öğrencilere 30'ar dakika süre verilmişti. AÖF sınav sonuçları 31 Ocak tarihinde duyuruldu.
Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.
Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr
2 Şubat Perşembe günü 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.
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