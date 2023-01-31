AÖF final sınavı sonuçları açıklandı: AÖS AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Her ders için 20 soru sorulan öğrencilere 30'ar dakika süre verilmişti. AÖF sınav sonuçları 31 Ocak tarihinde duyuruldu.