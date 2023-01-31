AÖF final sınavı sonuçları açıklandı: AÖS AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. AÖF sonuçları sorgulama ekranı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi (AÖS) üzerinden açıldı. 20-21 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF sınavlarının ardından sonuç duyurusu için gözler Anadolu Üniversitesi'ne çevrilmişti. İşte AÖF final sınav sonucuna ilişkin ayrıntılar...

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı: AÖS AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı - 1

Anadolu Üniversitesi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Her ders için 20 soru sorulan öğrencilere 30'ar dakika süre verilmişti. AÖF sınav sonuçları 31 Ocak tarihinde duyuruldu.

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı: AÖS AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.

AÖF SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı: AÖS AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı - 3

İTİRAZ SÜRECİ

Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr
2 Şubat Perşembe günü 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır. 

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı: AÖS AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı - 4

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023

Yaz okulu sınavları: 19 Ağustos 2023

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