AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2025: AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından, yüz binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 2025 yılı itibarıyla sınav takvimi doğrultusunda yapılan final oturumlarının ardından gözler, "AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2025: AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Anadolu Üniversitesi’nin resmi akademik takvimine göre, 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda tamamlandı. Şimdi gözler AÖF final sınavı sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2025: AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, genellikle sınavların tamamlanmasından sonra 10 ila 15 gün içerisinde sonuçları duyuruyor. Bu bilgiler doğrultusunda, 2025 AÖF final sonuçlarının en geç 10 Haziran 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Ancak resmi sonuç tarihi, Anadolu Üniversitesi’nin aof.anadolu.edu.tr adresi ve mobil uygulaması üzerinden ilan edilecek.

AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2025: AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını aşağıdaki platformlar üzerinden kolayca öğrenebilir:

AÖF Öğrenci Otomasyonu (https://aof.anadolu.edu.tr)

Anadolu Mobil Uygulaması (iOS ve Android)

E-Devlet üzerinden de sınav geçmişi ve başarı durumları kontrol edilebilir.

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