AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2025: AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından, yüz binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 2025 yılı itibarıyla sınav takvimi doğrultusunda yapılan final oturumlarının ardından gözler, "AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi’nin resmi akademik takvimine göre, 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda tamamlandı. Şimdi gözler AÖF final sınavı sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?