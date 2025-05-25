AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

Anadolu Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik takvimine göre, AÖF bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Buna göre AÖF final sınavları, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Peki, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavlarının tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sınav soruları ve cevap anahtarına çevrildi. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya göre final sınavları, iki oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 2

AÖF FİNAL SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları genellikle sınavların tamamlanmasını takip eden birkaç gün içinde Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılmaktadır.


AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 3

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığında, öğrenciler aşağıdaki platformlar üzerinden erişim sağlayabilirler.

AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 4

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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