AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavlarının tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sınav soruları ve cevap anahtarına çevrildi. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya göre final sınavları, iki oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek.