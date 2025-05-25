AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Anadolu Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik takvimine göre, AÖF bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Buna göre AÖF final sınavları, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Peki, AÖF final sınavı soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavlarının tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sınav soruları ve cevap anahtarına çevrildi. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya göre final sınavları, iki oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek.