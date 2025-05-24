AÖF final sınavları 2025: AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2024-2025 bahar dönemi final sınavları bugün başlıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen AÖF programlarında eğitim gören binlerce öğrenci, “AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav kaç dakika, kaç soru? ” şeklindeki aramalara yanıt aramaya başladı. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre AÖF 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. AÖF final sınavları, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Peki, 2025 AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?