AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan AÖF öğrencileri, dönem sonu sınavlarına ocak ayında katılım sağlayacak. Öte yandan sınav giriş yerlerinin yazdığı sınav giriş belgeleri de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, dönem sonu sınav tarihlerine yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF final sınavları yakın zaman sonra yapılacak. İşte, AÖF final sınavları hakkında son bilgiler...