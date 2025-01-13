AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan AÖF öğrencileri, dönem sonu sınavlarına ocak ayında katılım sağlayacak. Öte yandan sınav giriş yerlerinin yazdığı sınav giriş belgeleri de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? - 1

2024-2025 eğitim yılı güz dönemi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, dönem sonu sınav tarihlerine yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF final sınavları yakın zaman sonra yapılacak. İşte, AÖF final sınavları hakkında son bilgiler...

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AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? - 2

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? - 3

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerin erişime açıldığı bildirildi.

AÖF sınav belgeleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci e-posta/TC no ve şifreleri ile görüntülenebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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