AÖF final sınavları saat kaçta? İşte AÖF oturumları saati ve süresi

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final oturumları için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da saat ve süre araştırıyor. ATA AÖF final sınavı 21-22 Ocak tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.
Cumartesi-Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da başlayacak olup, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.
Bahar dönemi içerisinde gerçekleştirilecek olan ara sınavlar 15- 16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi dönem sonu sınavı da 27- 28 Mayıs 2023 tarihlerinde olacak. Son olarak yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 'te gerçekleşecek.