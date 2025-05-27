AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları tarihi

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitim alarak açıktan ön lisans ve lisans mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday geçtiğimiz hafta sonu organize edilen sınavlar katıldı. AÖF sınav sonuçları ekranında öğrencilerin toplam puanları ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. AÖF’te vize ve final ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Not ortalaması 35’in altında olan adaylar için yaz okulu sınavları organize edilecek. Sınav yönetmeliği gereği AÖF’te bütünleme veya telafi sınavı bulunmuyor. AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlara ilişkin detaylar…