AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları tarihi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde düzenlendi. AÖF dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları not ortalamasına %70 etki edecek. Başarısız öğrenciler için yaz okulu sınavları düzenlenecek. Sınav sonuçlarıyla birlikte öğrencilerin derslerden aldıkları harf notu da belli olacak. AÖF sınav sonuçları aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar e-Devlet giriş seçeneği veya öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları tarihi - 1

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitim alarak açıktan ön lisans ve lisans mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday geçtiğimiz hafta sonu organize edilen sınavlar katıldı. AÖF sınav sonuçları ekranında öğrencilerin toplam puanları ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. AÖF’te vize ve final ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Not ortalaması 35’in altında olan adaylar için yaz okulu sınavları organize edilecek. Sınav yönetmeliği gereği AÖF’te bütünleme veya telafi sınavı bulunmuyor. AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlara ilişkin detaylar…

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AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları tarihi - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden en az 2 hafta sonra erişime açılıyor. Anadolu Üniversitesi’nden resmi bir sonuç tarihi açıklanmadı.

AÖF sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru yanlış cevap sayısı yer alacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları tarihi - 3

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Dönem sonu sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.

Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.

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