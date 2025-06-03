AÖF final sonuçları sorgulama (aof.anadolu.edu.tr): AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) finalleri 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin bahar dönemi final sınav sonuçları da 3 Haziran günü erişime açıldı. AÖF öğrencileri ''AÖF yaz okulu ne zaman?'' sorusunu yöneltmeye başladı. İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihi 2025...

AÖF final sonuçları sorgulama (aof.anadolu.edu.tr): AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 1

Anadolu Üniversitesi’nin resmi akademik takvimine göre, 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda tamamlandı. Şimdi gözler AÖF yaz okulu sürecinde. Peki, AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF final sonuçları sorgulama (aof.anadolu.edu.tr): AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 2

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, genellikle sınavların tamamlanmasından sonra final sonuçları 3 Haziran Salı günü https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı. 

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, sınav sonuçlarını aşağıdaki platformlar üzerinden kolayca öğrenebilir:

AÖF Öğrenci Otomasyonu (https://aof.anadolu.edu.tr)

Anadolu Mobil Uygulaması (iOS ve Android)

E-Devlet üzerinden de sınav geçmişi ve başarı durumları kontrol edilebilir.

AÖF final sonuçları sorgulama (aof.anadolu.edu.tr): AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? - 3

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler yaz okulu sınavına ise 16 Ağustos 2025 tarihinde katılım sağlayacak.

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