AÖF final sonuçları sorgulama (aof.anadolu.edu.tr): AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi’nin resmi akademik takvimine göre, 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda tamamlandı. Şimdi gözler AÖF yaz okulu sürecinde. Peki, AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?