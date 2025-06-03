AÖF final sonuçları sorgulama (aof.anadolu.edu.tr): AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) finalleri 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin bahar dönemi final sınav sonuçları da 3 Haziran günü erişime açıldı. AÖF öğrencileri ''AÖF yaz okulu ne zaman?'' sorusunu yöneltmeye başladı. İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihi 2025...
Anadolu Üniversitesi’nin resmi akademik takvimine göre, 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda tamamlandı. Şimdi gözler AÖF yaz okulu sürecinde. Peki, AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?