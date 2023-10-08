AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman? Açıköğretim sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 akademik takvimiyle birlikte, AÖF güz dönemi ve bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin de tarih araştırmaları başladı. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Öte yandan şimdi kayıt yenileme süreci gündemde. Anadolu Üniversitesi ise güz dönemi ve bahar dönemi sınav tarihlerini duyurdu. İşte, AÖF ara sınav takvimi...