AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman? Açıköğretim sınav takvimi

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavlarının nasıl yapılacağı henüz net değil.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.